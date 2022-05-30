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الرئيس الطاجيكي لرئيس البرلمان الايراني: ايران حققت نجاحات كبيرة ونحن مستعدون للتعاون معها في مختلف المجالات

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

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