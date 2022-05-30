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قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس الطاجيكي 

قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس الطاجيكي 
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي عصر اليوم الاثنين، الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان والوفد المرافق له.

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل الخبر تباعا .

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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 30-05-2022

قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس الطاجيكي 

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