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الرئيس الروسي لنظيره التركي هاتفيا: روسيا مستعدة لتسهيل العبور البحري غير المقيد للبضائع من الموانئ الأوكرانية في حال رفع العقوبات عنها

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

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