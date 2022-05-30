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اية الله السيد خامنئي: اول زيارة خارجية للرئيس ابراهيم رئيسي الى دوشنبه تدل على رغبة الحكومة الايرانية بتنمية العلاقات مع طاجيكستان

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

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