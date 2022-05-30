اية الله السيد خامنئي: اول زيارة خارجية للرئيس ابراهيم رئيسي الى دوشنبه تدل على رغبة الحكومة الايرانية بتنمية العلاقات مع طاجيكستان

قناة العالم
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٢٧ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الرئيس الطاجيكي لقائد الثورة: اجرينا محادثات جيدة في جميع المجالات ونأمل في ظل توجيهات سماحتكم ان تشهد علاقات البلدين تطورا اكثر فاكثر
الرئيس الطاجيكي لقائد الثورة: اجرينا محادثات جيدة في جميع المجالات ونأمل في ظل توجيهات سماحتكم ان تشهد علاقات البلدين تطورا اكثر فاكثر
الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان يعبر عن سروره بزيارة طهران ولقائه مع قائد الثورة ورئيس الجمهورية الاسلامية
قائد الثورة يعتبر زيارة رئيس الاركان الايراني لطاجيكستان وافتتاح مصنع لانتاج المسيّرات مهما للغاية ويؤكد اهمية المسيّرات في ترسيخ امن الدول
اية الله خامنئي للرئيس الطاجيكي: على السلطة الحاكمة في افغانستان انشاء حكومة شاملة تضم جميع مكونات الشعب الافغاني
اية الله خامنئي للرئيس الطاجيكي: ايران وطاجيكستان لديهما هاجس مشترك تجاه افغانستان وهما قلقان ازاء تفشي الارهاب والجماعات التكفيرية هناك
اية الله خامنئي للرئيس الطاجيكي: الحظر يمثل سلاح القوى العظمى أمام البلدان والذي يمكن افشاله من خلال الاهتمام بالقدرات الداخلية
اية الله خامنئي: ايران حققت تطورات ايجابية مختلفة في ظل اجراءات الحظر التي كانت عاملا للارتكاز على قدراتنا وطاقاتنا المحلية
اية الله السيد خامنئي: اول زيارة خارجية للرئيس ابراهيم رئيسي الى دوشنبه تدل على رغبة الحكومة الايرانية بتنمية العلاقات مع طاجيكستان
اية الله السيد خامنئي: اول زيارة خارجية للرئيس ابراهيم رئيسي الى دوشنبه تدل على رغبة الحكومة الايرانية بتنمية العلاقات مع طاجيكستان
اية الله السيد خامنئي: اول زيارة خارجية للرئيس ابراهيم رئيسي الى دوشنبه تدل على رغبة الحكومة الايرانية بتنمية العلاقات مع طاجيكستان
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين30 مايو2022
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١
خاص بالعالم- مراسلون
تونس.. إستفتاء على الدستور وإقصاء المعارضة.. الجزء الثاني
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦
خاص بالعالم- مراسلون
دول المغرب العربي والقضايا الساخنة – الجزء الأول
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥
خاص بالعالم- مراسلون
ذكرى التحرير وتجديد خيار المقاومة.. الجزء الثاني
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩
خاص بالعالم- مراسلون
ذكرى التحرير وتجديد خيار المقاومة.. الجزء الأول
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١
قلم رصاص
العالم علی حافة حرب القمح
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بالفيديو..
الاحتلال يكشف عن خطوات في تطبيع العلاقات مع السعودية
اليمن.. فعاليات بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في صعدة
الاحتلال يواصل اعتداءاته بحق الفلسطينيين...
عشرات الإصابات واقتحامات للأقصى ومسيرات استيطانية
مجلس النواب اليمني يستعرض تجريم التطبيع مع الاحتلال
سلاجقة يؤكد دعم ايران لسوريا في مختلف المجالات
راية قراصنة وقطعة قماش لا معنى لها..
الرشق: سنبدد أوهام الاحتلال وأحلامه في السيادة على القدس
مقالات و تحليلات
'أزمة العطش' في المغرب
رسائل روسية عسكرية في الشمال السوري، هل اتت اُكُلها؟
وسط تطبيع عربي تركي.. ما أهمية تجريم العراق للتطبيع؟
هل ستفتح مسيرة اعلام المستوطنين باب جهنم على الاحتلال؟
حسين الشيخ رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.. هل يخلف «أبو مازن» في رئاسة السلطة؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.