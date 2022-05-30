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الرئيس الطاجيكي لقائد الثورة: اجرينا محادثات جيدة في جميع المجالات ونأمل في ظل توجيهات سماحتكم ان تشهد علاقات البلدين تطورا اكثر فاكثر

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

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