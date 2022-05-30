الإعدام للمسؤول عن تفجير "سوق البالات" في العراق

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وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالإعدام بحق المجرم (س) الذي شغل منصب والي الجنوب في تنظيم "داعش" الإرهابي والمسؤول الأول عن تفجير سوق البالات".

وقال المجلس عبر موقعه في الإنترنت أن "المجرم اعترف في دورتي التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه ينتمي إلى عصابات "داعش" الإرهابية منذ عام 2012، وقام بالتخطيط لارتكاب خرق أمني في العاصمة بغداد مجهزا انتحاريين اثنين في عملية تفجير منطقة الباب الشرقي (سوق البالات)".

وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية ومقنعة لتجريمه وفقا لإحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".