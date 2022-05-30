المقداد وسلاجقة يبحثان التعاون المشترك لحل المشاكل البيئية

العالم - سوريا

وشدد المقداد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين لحل المسائل المرتبطة بالمشاكل البيئية وضرورة العمل للحد من الآثار السلبية لها بما في ذلك العواصف الغبارية.

وأشار المقداد إلى أن ممارسات النظام التركي الاستعمارية في المنطقة تلحق أضراراً بيئية واقتصادية كبيرة في كل من سوريا والعراق وإيران ودول أخرى موضحاً أن محاولاته إنشاء ما تسمى “منطقة آمنة” في شمال سوريا وبناء مستعمرات استيطانية عشوائية في الأراضي التي تحتلها سيؤدي إلى إحداث تغييرات ديموغرافية وبيئية خطيرة في دول المنطقة.

وأدان الوزير المقداد العقوبات أحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين على كل من سوريا وإيران لأنها لاأخلاقية وتمثل أبشع أنواع الإرهاب.

من جانبه عبر المسؤول الإيراني عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الإيراني والسوري مؤكداً أن الطريق طويل للحد من مشكلة العواصف الترابية.

وأشار سلاجقة إلى أن الإرهاب البيئي الذي تتعرض له سوريا ودول المنطقة كان له الأثر الكبير في زيادة هذه الظاهرة وتوسعها مشيراً إلى أهمية استمرار التواصل بين الخبراء والمسؤولين السوريين والإيرانيين بهدف التشاور بينهم ومناقشة كل القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات البيئية لتصل إلى ما وصلت إليه العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين من تقدم وازدهار.

حضر اللقاء من الجانب السوري معاون وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة معتز دوه جي والوزير المفوض خالد شرف مدير الإدارة الافرواسيوية و إحسان الرمان من مكتب الوزير ومن الجانب الإيراني مهدي سبحاني السفير الإيراني في دمشق وعلي رضا نور محمدي مستشار لدى منظمة البيئة ومسعود منصور معاون وزير وعضو منظمة الموارد الطبيعية.