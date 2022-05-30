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بالصور.. قتلى وجرحي باستهداف سيارة في ريف الحسكة

بالصور.. قتلى وجرحي باستهداف سيارة في ريف الحسكة
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

قتل مدنيان اثنان و جُرح 3 آخرون على الأقل جراء استهداف لسيارة في ريف مدينة القامشلي في سوريا حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".

العالم - سوريا

وبينما ذكرت وكالة أنباء هاوار، العاملة في المنطقة، أن شخصا واحدا على الأقل جُرح في التفجير، قالت فضائية "روناهي" إن قتيلين وثلاثة جرحى هي حصيلة التفجير.

وأشارت "هاوار" إلى أن السيارة تعرضت للاستهداف على طريق قرية سيكركا شرق القامشلي، ما أدى لاندلاع النيران فيها، وإصابة شخص واحد على الأقل. دون أن تحدد تفاصيل أكثر حول المستهدف أو كيفية التفجير، بينما ذكرت صفحات إخبارية محلية أن طائرة تركية مسيّرة استهدفت السيارة.

في سياق متصل ذكرت وسائل اعلامية ان طائرة مسيرة تركية استهدفت بغارة جوية سيارة عسكرية تابعة ل "قسد" بالقرب من الحدود السورية التركية بريف القامشلي

يأتي ذلك وسط تصعيد تركي تمهيدا لعملية عسكرية في الشمال السوري، قال عنها تهدف حسبما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "توسيع المنطقة الآمنة"، وهو ما وصفته الخارجية السورية بأنه "عمل مشين من أعمال العدوان وجزء من سياسة التطهير العرقي والجغرافي التي تمارسها حكومة رجب طيب أردوغان في الأراضي السورية المحتلة وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

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