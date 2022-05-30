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جهود تونس لجذب الاستثمارات في لقاء سعيد بأمين عام اتحاد الغرف العربية

جهود تونس لجذب الاستثمارات في لقاء سعيد بأمين عام اتحاد الغرف العربية
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين 30 ماي 2022 بقصر قرطاج، خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وذلك بحضور سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

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وتطرق اللقاء، وفق بلاغ للرئاسة التونسية، إلى الجهود التي تبذلها تونس لجذب الاستثمارات وتوفير المناخ المناسب لذلك، علاوة على دور اتحاد الغرف العربية في تطوير نسق التجارة البينية بين بلادنا والدول العربية وباقي التكتلات الإقليمية.

كما تم التعرّض إلى دور قطاع الخاص في تحقيق التنمية وفي تمويل المشاريع ودعم حاضنات الشركات الناشئة والأعمال في تونس.

وأكّد سعيد بالمناسبة، على أهمية الدور التاريخي للغرف العربية في بناء علاقات تعاون اقتصادي وإحداث فرص استثمارية جديدة في الدول العربية خارج الأسس التقليدية التي أثبتت التجربة بأنها لم تحقق الأهداف المرجوّة منها.

وقال حنفي:" تطرقنا إلى محور ريادة الأعمال وتتشجيع الشباب على الاستثمار بشكل يجعل العمل يأتي من خلال زيادة الانتاج وخلق فرص عمل حقيقية".

كما أوضح أنه تم التطرق إلى ربط تونس بمزيد من الموانئ العربية واحتضان تونس لمؤتمر للمسثمرين العرب لعرض فرص الأعمال الموجودة في تونس.

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