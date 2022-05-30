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صدى مقاومة الفلسطنيين لـ"مسيرة الأعلام" عند الصهانية

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

 إنكب إهتمام الإعلام الإسرائيلي على "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة ومقاومة الفلسطينيين التي فاقت التوقعات.

العالم - العين الإسرائيلية

"مسيرة الاعلام" الصهيوينة في القدس المحتلة التي وجهت بمقاومة المقدسيين رغم القمع الوحشي من الاف جنود الإحتلال جاؤوا لحمايتها فشلوا في تثبيت واقع الإحتلال للمدينة المقدسة، ووضعت كيان العدو أمام خيارات وتحديات المستقبل.

ومن جهة اخرى ناقشت التلفزة العبرية التهويل والتهديد الاسرائيلي بضرب المنشأة النووية الإيرانية، وبحثت عدم قدرة تل أبيب على القيام بهذه المغامرة.

وكان لزيارة الرئيس الأميركي "جو بايدن" المرتقبة إلى المنطقة مساحة واسعة على الشاشات العبرية التي ناقشت خلفية الزيارة والملفات التي يمكن أن تحملها.

هذه الموضوعات وسواها نقاشها برنامج "العين الإسرائيلية" مع ضيف الحلقة:

الكاتب السياسي خالد الرواس

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