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أول فيديو لاحتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين في الخليج الفارسي

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

اعلن حرس الثورة الاسلامية في ايران، يوم الجمعة 27 مايو، احتجاز ناقلتين مملوكتين لليونان في الخليج الفارسي وانزل علمهما بسبب ارتكابهما مخالفات قانونية.

العالم - ايران

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