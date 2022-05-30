التعاون الايراني الطاجيكي لضمانِ أمنِ المنطقة وخطوات السعودية نحو التطبيع

العالم - بانوراما

واشار آية خامنئي الى المخاوف المشتركة للبلدين بشأن انتشار الإرهاب والجماعات التكفيرية في أفغانستان ووقعت ايران وطاجيكستان بحضور الرئيس ابراهيم رئيسي وامام علي رحمان 17 وثيقة تعاون في مختلف المجالات.



ويتناول بانوراما في ملفه الثاني: كشف وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، يائير لابيد، أن تل ابيب تنسق مع الولايات المتحدة ودول عربية في الخليج الفارسي بشأن عملية تطبيع العلاقات مع السعودية، موضحا أنه من الممكن أن تأخذ عملية التطبيع مع السعودية وقتا اطول مقارنة بعمليات التطبيع السريعة والمفاجئة مع الامارات والبحرين والمغرب.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.