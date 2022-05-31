تنسيقات للحكومة الكويتية مع دول لدعم مخزونها الغذائي

العالم - الكويت

ونقلت صحية "القبس" الكويتية، الإثنين، عن مصادر حكومية قولها إنه سيتم، عبر هذا التنسيق، دعم أي مخزون لأي منتج يدخل في دائرة الشح.

وأوضحت المصادر للصحيفة، أن "لجنة تعزيز الامن الغذائي التي شكلها مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، ستحدد حوكمة بعض الإجراءات والأولويات؛ لمواجهة أي طارئ عالمي أو تحديات ستواجه الأمن الغذائي في البلاد وستقرها قريباً.

وطمأنت المصادر بأنه لا يوجد أي تطورات تستدعي القلق حالياً، لافتة إلى أن "الأمور ما زالت جيدة، ونراقب الوضع بشكل يومي إذا استجد أي طارئ".

والإثنين الماضي، قرر مجلس الوزراء الكويتي تشكيل لجنة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد، وذلك في خضم الأزمة العالمية التي أدت لارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ومنتصف مايو/أيار الجاري، أكد وزير التجارة والصناعة، "فهد الشريعان"، استعداد الكويت لمواجهة أزمة القمح، من خلال وضع الدراسات اللازمة للتصدي للأزمة العالمية وإيجاد الحلول لها.

وتستورد الكويت 507 آلاف طن قمح سنوياً، من دول مختلفة بينها روسيا وأوكرانيا.