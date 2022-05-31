ليبيا.."المنفي" يبحث مع سفيرة بريطانيا مستجدات الأوضاع السياسية في بلاده

العالم - ليبيا

وأكد مكتب إعلام المجلس الرئاسي الليبي أن المقابلة التي عقدت بديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال المقابلة على موقف المجلس الثابت تجاه الاستحقاق الانتخابي سواءً الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، أشادت السفيرة البريطانية بدور رئيس المجلس في المحافظة على الاستقرار والهدوء، مؤكدةً على استمرار دعمها لخطوات المجلس الرئاسي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المسؤولين فى ليبيا لاستئناف المسار الانتخابى الذى توقف فى ديسمبر الماضى، مؤكداً أنه أصبح اليوم ضرورة سياسية أكثر من أى وقت مضى.

وقال غوتيريش - في تقرير له حول عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية، يوم الجمعة، "تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين مسؤولية استئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت لما فيه مصلحة أكثر من 2,8 مليون ناخب ليبيين مسجّلين كانوا يتطلّعون إلى الاقتراع فى 24 ديسمبر 2021 في انتخابات رئاسية وبرلمانية لم تجرَ".

وأوضح أن الدعم المقدم من الشركاء الإقليميين والدوليين، ومنهم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، يظل ذا أهمية حاسمة في "تعزيز بيئة تفضـي إلى المضي قدما بعملية سياسية يقودها الليبيون" ويمسكون بزمامها بتيسير من الأمم المتحدة.

ودعا غوتيريش، مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى التحلي بروح التعاون، والتوصـل بسرعة إلى اتفاق بشأن مسار الانتخابات الوطنية، مشددا على ضرورة الابتعاد عن "الاستقطاب السياسي"الذي لن يؤدى إلا إلى تأخير الانتخابات والزيادة في عمق الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب الليبي.