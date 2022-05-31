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ارتفاع حصيلة قتلى السيول في البرازيل إلى 91 شخصا

ارتفاع حصيلة قتلى السيول في البرازيل إلى 91 شخصا
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة قتلى السيول في ولاية بيرنامبوكو البرازيلية إلى 91 شخصا، بينما لا يزال 26 شخصا في عداد المفقودين ونزح أكثر من 5 آلاف، حسبما ذكرت الحكومة الإقليمية يوم الاثنين.

العالم - الأميركيتان

وتعاني بيرنامبوكو منذ الأسبوع الماضي من أمطار غزيرة تسببت بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية شديدة دفنت عشرات المنازل تحتها، خاصة في منطقة العاصمة ريسيفي.

واشتدت الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى مقتل 86 شخصا ودفع 14 بلدية في بيرنامبوكو بما في ذلك ريسيفي إلى إعلان حالة الطوارئ.

وزار الرئيس جايير بولسونارو المنطقة يوم الاثنين وأعلن تخصيص مليار ريال (حوالي 210.6 مليون دولار أمريكي) من أموال الحكومة الفيدرالية لإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وقال "من الواضح أننا نشعر بالحزن، نقدم تعازينا للعائلات. هدفنا الرئيسي هو مواساة العائلات ومساعدة السكان من خلال الوسائل المادية".

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الأمطار ضربت أيضا ولاية ألاغواس المجاورة حيث قتل 3 أشخاص ونزح حوالي 10 آلاف بسبب الفيضانات.

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