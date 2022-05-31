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ليبيا.."الدبيبة" يغرد عن تضرر بلاده بسبب أزمة النفط

ليبيا..
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عن أسفه جراء فقدان شبكة الكهرباء 600 ميغاوات وخروج محطات توليد عن الخدمة بسبب أزمة إقفالات حقول وموانئ النفط من قبل مناهضين له منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

العالم - ليبيا

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر مساء الإثنين، قال الدبيبة: "ساءني خروج محطتي شمال بنغازي (المغذية لشرق ليبيا بالكهرباء) والزويتينة (مغذية لمنطقة الوسط) من الخدمة بسبب استمرار توقيف تصدير النفط والغاز".

هذا الأمر، بحسب الدبيبة، "يرفع التحدي أمامنا ونحن نستقبل فصل الصيف بفقدان نحو 600 ميغاوات من الشبكة، وسوف نكثف العمل مع الجهات المعنية لمعالجة الاشكالية في أقرب وقت".

ومنذ 17 أبريل/ نيسان المنصرم يشهد قطاع النفط في ليبيا موجة إغلاقات للحقول والموانئ النفطية من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.

وطالبت تلك الجماعات عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا المعينة من مجلس النواب مطلع مارس/ آذار الماضي في حين يرفض الدبيبة التسليم إلا لحكومة تكلف من برلمان جديد منتخب.

وكانت مؤسسة النفط الليبية قد حذرت من خطر الإغلاقات على شبكة الكهرباء المتأزمة أصلا كون النفط والغاز المصدر الرئيسي لمحطات التوليد في البلاد.

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