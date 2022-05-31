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"موريتانيا والجزائر" تتفقان على تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بينهما

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة أركان الجيش الموريتاني، في نواكشوط أن الجزائر وموريتانيا اتفقتا على تعزيز التعاون العسكري والدفاعي في مجال سلاح الجو وتنسيق التعاون بينهما.

العالم - موريتانيا

جاء ذلك في بيان صدر مساء أمس الاثنين في ختام زيارة عمل قام بها للجزائر قائد أركان سلاج الجو الموريتاني اللواء حمادي أعلي مولود دامت سبعة أيام .

وأجرى المسؤول العسكري الموريتاني مباحثات مع قائد أركان القوات الجوية الجزائرية اللواء محمود لعرابة.

واطلع اللواء ولد أعلي مولود على مستوى التقدم التقني والمنهجي في عدد من المدارس العسكرية العليا لتكوين الطيارين ومهندسي الطيران والتقنيين بالجزائر.

کما زار منشآت عسكرية ذات طابع صناعي تختص بصناعة وصيانة وتجديد الطائرات والمروحيات التابعة للجيش الجوي الجزائري.

ويشترك البلدان في حدود برية تحفها منطقة بؤرة توتر تشهد اشتباكات وقصف جوي ومدفعي بين الجيش المغربي ومقاتلي جبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال أقليم الصحراء الغربية عن المغرب.

وتساند الجزائر جبهة البوليساريو بينما تقف موريتانيا موقف الحياد من هذا النزاع.

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