" إنه ليس مثل كوفيد.."لا داعي للقلق" بشأن مرض جدري القرود

العالم - منوعات

وقالت الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية سيلفي برياند في مؤتمر صحفي للدول الأعضاء، في جنيف: "إنه ليس مرض يجب أن يقلق عامة الناس منه. إنه ليس مثل كوفيد".



وأضافت برياند: "أمامنا فرصة جيدة لوقف انتشار المرض الآن"، مشيرة إلى أنه ليس من المعروف حجم مخزون لقاحات الجدري، والتي ينبغي أن تساعد أيضًا في مكافحة جدرى القرود.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية استمرار ارتفاع حالات الإصابة بمرض جدري القرود، الذي انتشر في أكثر من 20 دولة حتى الآن.



واختتمت برياند تصريحاتها بالقول: "في الوقت الحالي، لا نعرف ما إذا كنا نشهد فقط ذروة الإصابات، حيث إنه لا توجد نتائج واضحة حتى الآن حول سبب التطور الحالي".