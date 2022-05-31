سفير الإحتلال في المغرب يستفز الجزائر بشأن قضية الصحراء

العالم - المغرب

وقال غوفرين إن موقف كيانه من النزاع الإقليمي المغربي مع جبهة البوليساريو واضح، وأكد أن تل أبيب تدعم المقترح المغربي لإنهاء هذا النزاع الذي وصفه بـ”المفتعل”.

وردا على سؤال كيف سيدعم الكيان الصهيوني، المغرب في جهوده قال السفير الإسرائيلي: “أعتقد أن هذه المسألة ستتم مناقشتها عاجلا وليس آجلا بين قادة البلدين”.

وأضاف الدبلوماسي الصهيوني أن تل أبيب مستعدة لمناقشة قضية الصحراء وأن هذا الأمر سيكون في القريب العاجل حيث ستجري نقاشات ثنائية معمقة بين مسؤولي البلدين.

وأشار غوفرين إلى أن العلاقة بين الرباط وتل أبيب توطدت بسرعة وفي مدة زمنية قليلة والعلاقة بين اليهود المغاربة والمغرب.

وردا على سؤال عما إذا كانت الرباط يمكن أن تصبح وسيطا بين الإحتلال وحماس، قال السفير الإسرائيلي في المغرب “نعتقد حقا أن المغرب يمكن أن يلعب دورا مهما للغاية، كما كان يلعب خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وأوضح أن المغرب يمكن أن يلعب هذا الدور مرة أخرى، لأنه يتمتع بعلاقات جيدة للغاية مع إسرائيل والدول العربية الأخرى.