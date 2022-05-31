الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا تخبر أمريكا بأنها تريد 'خطوات ملموسة' من فنلندا والسويد

تركيا تخبر أمريكا بأنها تريد 'خطوات ملموسة' من فنلندا والسويد
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

قالت الرئاسة التركية إن مستشارا بارزا للرئيس قال لنظيره الأمريكي إن تركيا تريد أن ترى “خطوات ملموسة” من فنلندا والسويد فيما يتعلق بوجود ما وصفتها بأنها “منظمات إرهابية” في الدولتين قبل أن تفكر في طلبيهما الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي.

العالم - تركيا

وأضافت الرئاسة التركية في بيان أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وكبير مستشاري الرئيس التركي للسياسة الخارجية إبراهيم كالين تحدثا اليوم الاثنين لمناقشة مساعي الدولتين للانضمام لحلف شمال الأطلسي والحرب في أوكرانيا.

واعترضت تركيا على انضمام الدولتين للحلف الدفاعي الغربي على أساس قولها إنهما تؤويان أشخاصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني وجماعات أخرى تعتبرها إرهابية ولأن الدولتين أوقفتا صادرات الأسلحة لتركيا في 2019.

وأضافت الرئاسة التركية في البيان أن كالين قال لسوليفان في مكالمة هاتفية إن على الدول التي تريد الانضمام للحلف “استيعاب قيم الحلف ومبادئه المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب”.

وذكر البيان أنه “تم التأكيد على أن من الضروري للسويد وفنلندا اتخاذ خطوات ملموسة حيال المنظمات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي التركي”.

وقال البيت الأبيض إن سوليفان عبر في المكالمة “عن دعمه لمحادثات تركيا المستمرة المباشرة مع السويد وفنلندا لمعالجة المخاوف بشأن طلبيهما الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي، والذي تدعمه الولايات المتحدة بشدة”.

ويتطلب توسيع حلف شمال الأطلسي موافقة كل الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30 دولة. وتقول السويد وفنلندا إنهما تدينان الإرهاب ومنفتحتان على إجراء حوار.

وقال أردوغان في تصريحات نشرتها صحيفة (ذا إيكونوميست) يوم الاثنين إن التزام تركيا تجاه حلف شمال الأطلسي لم يتغير ودعا الدول الحليفة إلى تركيز جهودها على “إقناع” الدولتين المرشحتين.

وأضاف “إصرار السويد وفنلندا المتصلب بشأن الانضمام لحلف شمال الأطلسي أضاف بندا لم يكن ضروريا إلى جدول أعمال الحلف… ليست هناك سلطة في أنقرة يمكن أن تتلقى إملاءات من أي دولة ليست مستعدة لمحاربة الإرهاب”.

روابط ذات صلة

وفدان من السويد وفنلندا في تركيا بشأن انضمام بلديهما للناتو

الناتو: واثقون من الوصول لتوافق مع تركيا على انضمام السويد وفنلندا

أردوغان: توسيع "الناتو" لن تعود بالنفع على تركيا 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البعثة الأممية تطالب بالإفراج عنه.. اختفاء وكيل النيابة العسكرية الليبي في طرابلس

وزير الخارجية السعودي يبحث قضايا دولية مع نظيرة الأميركي

إداء نشيد "سلاما أيها القائد" بجوار مرقد الامام الحسين (ع) + فيديو

تدخل مصرف لبنان لن يحل المشكلة: استقرار الدولار مرحلي

الشيخ عيسى قاسم: الاحتفال باستقلال الكيان الصهيوني يعني إعلان الفرح باحتلال فلسطين

ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار مبنى "متروبل" في آبادان الى 34 شخصا