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إداء نشيد "سلاما أيها القائد" بجوار مرقد الامام الحسين (ع) + فيديو

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أنشدت مجموعة من الاطفال الايرانيين نشيد "سلام فرمانده" /سلاما أيها القائد/ في منطقة بين الحرمين في كربلاء المقدسة بجوار مرقدي الامام الحسين سيد الشهداء وأخيه أبو الفضل العباس عليهما السلام.

العالم - ايران

يذكر انه في الأسابيع الأخيرة ، تم انشاد نشيد "سلاما ايها القائد" ليس فقط في مدن مختلفة بالجمهورية الاسلامية الإيرانية، وانما أيضًا في بلدان مختلفة من قبل الأطفال والناشئين.

واصبح النشيد خالداً واستطاع ان يوحّد الجميع في مختلف الدول العربية والأفريقية ويخاطب فيه الامام المهدي المنتظر (عج).

وقد لقى نشيد "سلاما أيها القائد" إستقبالا كبيرا من قبل العوائل الإيرانية، وأقيمت تجمعات في معظم المدن الايرانية لأداء هذا النشيد الرائع.

وفيما يلي ترجمة النشيد باللغة العربية

(سلاما ايها القائد) [ اي صاحب الزمان]

يا عشق روحي يا امام زماني
لا معنى للحياة بدونك
ياعشق ايامي ، عندما تكون معي ، عالمي يكون ربيعا
تحية لك ايها القائد ، تحية لك من جيل صامد
تحية لك ايها القائد ، قد لبى الاشبال ، نداء سيد علي القائد
تعال قسما بروحي ، تعال انا ناصرك ، انا محبك ، كعلي بن مهزيار ، وذائب في عشقك
بالرغم من صغري فانا من قادتك وتحت لوائك
تحية لك ايها القائد ، تحية لك من جيل صامد
لا تنظر لقصر قامتي فانا كالميرزا كوجك خان
ولاتنظر لقصر سني ، فتحيتي ملقاة اليك من صفوف 313
لا تنظر لصغر سني ، واخترني لترى ماذا سأفعل لاجلك
لا تنظر لقصر قامتي ، ويداي الصغيرتين هاتين ارفعهما لاجلك بالدعاء
لا تنظر لصغر سني بأبي أنت وأمي
كل شيء افدي لأجلك
تحية لك ايها القائد ، تحية لك من جيل صامد
تحية لك ايها القائد ، قد لبى الاشبال ، نداء سيد علي القائد
أعاهدك سأكون كقاسم سليماني
أعاهدك ان اكون كآية الله بهجت والشهداء مجهولي الهوية
أعاهدك ان ابقى وفيا للنظام
كما أتمنى ان تراني كالحاج سليماني
ألف ونيف من السنين والعالم ينتظر المهدي (عج)
سيدي لا تقلق من قلة الناصر فان جندك هنا حاضرون
تحية لك ايها القائد ، تحية لك من جيل صامد

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