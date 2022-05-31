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خطيب زاده: التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعكس حقيقة الاتفاق بين امين عام الوكالة وإيران كما لم يحمل التقرير أي جديد

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

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