أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

اطلاعات ..

القائد بلقائه مع الرئيس الطاجيكي .. الإهتمام بالطاقات والقدرات الذاتية كفيل بإفشال سلاح الحظر

ايران..

إيران وطاجيكستان تبرمان سبع عشرة مذكرة تعاون خلال زيارة الرئيس الطاجيكي لطهران

جمهوري اسلامي..

أجواء إدانة دولية واسعة للإعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين بالمسجد الأقصى

ابرار ..

إيران تشجب بشدة إنتهاك الصهاينة لحرمة المسجد الأقصى خلال ما يسمى بمسيرة الأعلام

آفتاب يزد..

قانون البرلمان العراقي الأخير رسالة واضحة لإقليم كردستان وأمريكا والكيان الصهيوني

عصر ايرانيان ..

الجيش يكشف عن تصنيع مسيرات قادرة على حمل صواريخ مداها مئتا كيلومتر

كيهان ..

إحتجاز الحرس ناقلتين يونانيتين بالخليج الفارسي يحمل صدمة كبرى لأمريكا وبريطانيا

آرمان ملي ..

القائد العام لحرس الثورة يؤكد .. سنثأر لدم الشهيد صياد خدائي

ابتكار ..

هلع في الكيان الصهيوني من رد إيراني مرتقب على جريمة إغتيال الشهيد صياد خدائي

خراسان ..

رئيس الوزراء الباكستاني المعزول عمران خان يدعو أنصاره لمسيرة مليونية ضد الحكومة

مردم سالاري ..

أردوغان يبرر ضرورة إستئناف العمليات العسكرية التركية الأخيرة بشمال سوريا بعد توقفها

سياست روز ..

عشرة أحزاب معارضة بتركيا تتفق على خوض الإنتخابات المقبلة مقابل الحزب الحاكم

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( التحرك الثوري للبرلمان العراقي يغير المعادلات ).. مصادقة البرلمان العراق على قاون يعتبر التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة كبرى تستحق اشد العقوبات , حدث تأريخي بامتياز ومنعطف كبير في المعادلات الاقليمية , لذلك ليس من العجيب ان يثير قلق وغضب امريكا وبريطانيا وبالطبع الكيان الصهيوني ايضا . ( إن هذا القانون سيساهم بدرجة كبيرة في إيجاد موجة واسعة مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني في المنطقة ) موجة ستضع حكام بلدان ونظم اقليمية خاضت مسار التطبيع واخرى تفكر بخوض هذا المسار في مأزق واقعي . ان العديد من برلمانات بلدان عربية لم تنزلق بهاوية التطبيع قد تعمد قريبا لاصدار قوانين مشابهة للقانون العراقي , مثل البرلمان اللبناني والجزائري والسوري وحتى السوداني , كما قد تتحرك برلمانات بلدان مطبعة كالاردن ومصر في هذا المسار ايضا . كما ان هذا القانون سيضع نظم التطبيع في اطار مايسمى باتفاقيات ابراهيم في موقف حرج مقابل شعوبها .

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( ماذا وراء مناورات الموج الأحمر ؟).. بدأت السعودية وخمسة بلدان مناورات بحرية واسعة بالبحر الاحمر , والهدف المعلن لمناورات "الموج الاحمر" الذي تشارك فيها وحدات بحرية وجوية من مصر والسودان والاردن وجيبوتي وامريكا هو ضمان امن طرق الملاحة البحرية.ان.. (توقيت هذه المناورات يجعل منها مجرد إستعراض بائس للقوة للتعتيم على الفشل السعودي باليمن ولتلميع صورة السعودية بالعالم ) ان الكلام عن ضمان امن طرق الملاحة البحرية لا يقنع احدا , فالتحالف السعودي فسح المجال امام الكيان الصهيوني لاقامة قواعد عسكرية في جزر يمنية يحتلها في البحر الاحمر مع كل ما يحمله هذا الامر من تهديد خطير لطرق الملاحة البحرية فيه . ان تغيير العالم لنظرته السلبية للسعودية لن يكون ممكنا الا بوقف حربها الوحشية على اليمن ووقف دعمها للجماعات التكفيرية المتطرفة بالمنطقة .

ابرار ..

صحيفة ابرار سلطت الضوء على الاجواء بين الكوريتين وكتبت في تقريرها ( سيؤول تصف كوريا الشمالية بالعدو رسميا ).. ادرجت كوريا الجنوبية ولاول مرة في برامجها الدراسية مناهج تعتبر كوريا الشمالية العدو الرئيس الذي يهدد امنها واستقرارها وحتى وجودها.

( الرئيس الكوري الجنوبي الجديد سبق وأن أعلن عن إنتهاج سياسة صلبة مقابل بيونغ يانغ متهما الأخيرة بالإستفزاز) وذلك في اشارة منه لاجراء بيونغ يانغ لتجارب صاروخية ونووية بشكل مستمر لترويع بلاده . خبراء شبه الجزيرة الكورية يتوقعون حدوث المزيد من التصعيد في الاجواء بين الكوريتين مع انتهاج رئيس كوريا الجنوبية لسياسة تختلف تماما عن السياسة الهادئة لسلفه مقابل بيونغ يانغ , كما يتوقع هؤلاء الخبراء اجراء سيؤول لتجارب صاروخية هي الاخرى .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الحرب الاوكرانية في مقالها( بوتين يركز نظره على دونباس ).. في الوقت الذي ينشغل فيه الاوربيون في نقاشات ساخنة حول موضوع فرض عقوبات على روسيا, تواصل القوات الروسية تقدمها في شرق اوكرانيا. ( إن تصريحات وزير الخارجية الروسي بشأن التركيز على تحرير إقليم دونباس تركت الباب مفتوحا حول مختلف التكهنات ) فالوزير سيرغي لافروف قال ان هدف روسيا الرئيسي هو تحرير دونباس وان موسكو ستترك الخيار لسكان المناطق الاخرى التي تحتلها في شرق وجنوب شرقي اوكرانيا لتحديد مستقبلهم. هذه العبارات طرحت تساؤلات عما اذا كان مفهوم تحرير دونباس يشمل كل هذه الاقليم الاوكراني ام فقط منطقتي دونيتسك ولوهانسك باغلبيتهما السكانية من اصول روسية, كما ان مفهوم عبارة ترك سكان المناطق الاوكرانية الاخرى التي تحتلها القوات الروسية لانتخاب المستقبل الذي يريدونه, يذكر بالاستفتاء الذي اجرته موسكو بشبه جزيرة القرم الاوكرانية قبل سنوات وتمخض عن انضمامها لروسيا .

ايران ..

صحيفة ايران كتبت عن احتدام المنافسة بين امريكا والصين في مقالها ( هجوم مضاد لبكين على واشنطن بالمحيط الهادئ ).. تزداد الاجواء سخونة في الصراع على النفوذ الدائر بين الصين وامريكا في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. ( الصين ردت على جولة بايدن الآسيوية الخاصة بإيجاد تكتل إقتصادي ضدها بعقد إتفاقيات مع جزر بالمحيط الهادئ) ويبدو واضحا بأن للصين خططها ومشاريعها التي ترتبط بمواجهة التحركات والسياسات الامريكية التي تستهدف تطويقها اقتصاديا واستراتيجيا باحلاف اقليمية ودولية لاضعاف اقتصادها في العالم ولتقليص نفوذها في منطقة جنوب المحيط الهادئ وبحر الصين ايضا مقابل تايون . فامريكا وحلفاءها بالمنطقة خاصة استراليا واليابان يحسبون الف حساب ازاء تزايد قدرات الاقتصاد الصيني واتساع دائرة نفوذ وقدرات بكين الاستراتيجية وبكين التي تدرك ذلك تماما تتحرك باطار خطط مدروسة لموجهة هذه التهديدات.