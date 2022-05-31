أكثر من الثلثين.. الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من النفط الروسي

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وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على تويتر، في ختام اليوم الأول من قمة على مدى يومين لزعماء الاتحاد وعددهم 27: "اتفاق على حظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، ما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية".

ويأتي ثلثا النفط الروسي الذي يستورده الاتحاد الأوروبي عبر الناقلات، والثلث عبر خط أنابيب دروجبا. وبالتالي، فإن الحظر المفروض على واردات النفط المنقولة بحرا ينطبق على ثلثي إجمالي النفط المستورد من روسيا.

وسيشمل الحظر 90 بالمئة من جميع الواردات من روسيا بمجرد أن تتوقف بولندا وألمانيا، المرتبطتان أيضا بخط الأنابيب، عن شرائه بحلول نهاية العام.