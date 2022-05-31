الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢
٠٧:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أكثر من الثلثين.. الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من النفط الروسي

أكثر من الثلثين.. الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من النفط الروسي
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري.

العالم - أوروبا

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على تويتر، في ختام اليوم الأول من قمة على مدى يومين لزعماء الاتحاد وعددهم 27: "اتفاق على حظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، ما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية".

ويأتي ثلثا النفط الروسي الذي يستورده الاتحاد الأوروبي عبر الناقلات، والثلث عبر خط أنابيب دروجبا. وبالتالي، فإن الحظر المفروض على واردات النفط المنقولة بحرا ينطبق على ثلثي إجمالي النفط المستورد من روسيا.

وسيشمل الحظر 90 بالمئة من جميع الواردات من روسيا بمجرد أن تتوقف بولندا وألمانيا، المرتبطتان أيضا بخط الأنابيب، عن شرائه بحلول نهاية العام.

روابط ذات صلة

دول الاتحاد الأوروبي تفشل في الاتفاق على حظر استيراد النفط الروسي

زعماء الإتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم لدعم أوكرانيا وحظر النفط الروسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اغتيال محام سوري برصاص مسلحين في ريف درعا 

الخارجية العمانية تصدر بيان إدانة لممارسات الإحتلال الإستفزازية

شاهد بالفيديو.. هل من اسباب تدعو اردوغان ليقوم باجتياح الشمال السوري؟

بكين تحذر واشنطن من أن سياستها بشأن قضية تايوان ستجلب لها المتاعب

خطيب زادة: اميركا لم تقدم الردود المتوقعة ازاء مبادرات ايران

"هآرتس": السعودية طلبت من "إسرائيل" تغيير نشر القوة الدولية في تيران وصنافير منذ 5 سنوات