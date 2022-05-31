رسميا: توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تل أبيب وأبوظبي

العالم - الإمارات

وكانت الإمارات والكيان المحتل اختتمتا مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة في الأول من أبريل الماضي.

وذكرت وزارة الاقتصاد التابعة للكيان المحتل، في بيان آنذاك، أن الاتفاق التجاري يشمل 95% من المنتجات المتداولة تجارياً، التي ستكون معفاة من الجمارك على نحو تدريجي أو فوري، ومنها منتجات غذائية وزراعية ومستحضرات تجميل ومعدات طبية وأدوية.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يشمل اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية، وسيسري بعد توقيع وزيري اقتصاد البلدين على الاتفاق والتصديق عليه.

ومطلع الشهر الماضي كتب ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، في صفحته على موقع "تويتر": "انتهينا من محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع (إسرائيل)، وأصبحت الاتفاقية جاهزة للتوقيع".

وبدأت العلاقات الرسمية بين الإمارات و"إسرائيل" في 2020، ضمن اتفاقيات التطبيع التي تمت بوساطة أمريكية، وشملت أيضاً البحرين والمغرب.

ومنذ ذلك التاريخ جرى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين أبوظبي وتل أبيب في مجالات مختلفة.