الخارجية العمانية تصدر بيان إدانة لممارسات الإحتلال الإستفزازية

العالم - عمان

وأصدرت وزارة الخارجية العُمانية، بياناً أعربت فيه عن استنكار سلطنة عُمان وإدانتها للممارسات الاستفزازية المستمرة واللامشروعة لـ"إسرائيل" وقواتها المحتلة للأراضي الفلسطينية.

واعتبرت أن إحدى تلك الاستفزازات، تمثلت في تمكين "مستوطنين إسرائيليين متطرفين من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال".

وأكدت أن ما حدث "يمثل استفزازاً وتأجيجاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته نحو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل".

وشارك عشرات آلاف المستوطنين في المسيرة بالقدس احتفالاً بذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة، وفق التقويم العبري، وسبق ذلك اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى، قبل أن تندلع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين.