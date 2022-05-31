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وسط استمرار مراقبة الشريط الحدودي مع تركيا.. أنباء عن تعزيز الجيش السوري لوجوده شمالي حلب

وسط استمرار مراقبة الشريط الحدودي مع تركيا.. أنباء عن تعزيز الجيش السوري لوجوده شمالي حلب
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

وسط أنباء عن تعزيز الجيش السوري لوجوده على خطوط التماس في ريف حلب الشمالي، تواصل قوات الجو الروسية مراقبة الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا وخطوط التماس بين مناطق تواجد "قسد" ومناطق سيطرة المجموعات المسلحة الموالية لتركيا في المنطقة.

العالم-سوريا

وأفادت مصادر أهلية بأن قوات الجو الروسية واصلت، وعبر الحوامات، مراقبة الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا وخطوط التماس بين مناطق تواجد "قسد" ومناطق سيطرة الجيش التركي والمجموعات المسلحة المدعومة منه، بعد توجيهها سلسلة تحذيرات نارية برية وجوية ضد التركي خلال الأيام الماضية.

وأكدت المصادر أن سرباً من المروحيات الروسية حلق، في سماء خطوط التماس بريف حلب الشمالي الأوسط، وصولاً إلى بلدة أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي الغربي وبلدتي الدرباسية وعامودا بريفها الشمالي.

يأتي ذلك في وقت تحدثت مصادر إعلامية معارضة عن وصول تعزيزات عسكرية لقوات الجيش السوري، إلى قرى وبلدات الزيارة ودير جمال وخريبكه وأبين ومرعناز ومطار منغ العسكري شمال حلب.

وبينت، أن التعزيزات انتشرت على طول خطوط التماس مع مناطق سيطرة القوات التركية والمسلحين المدعومين منها في ريف حلب الشمالي وناحية شيراوا بريف عفرين.

وقبل أكثر من أسبوع، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديدا بشن عملية عسكرية لإنشاء "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلو متراً شمالي سوريا.

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