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الاتحاد الأوروبي يدرج تنظيم "حراس الدين" في قائمة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يدرج تنظيم
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة تنظيم "حراس الدين" ومسؤوله "فاروق السوري" وزعيمه الديني "سامي العريدي" إلى قائمة الإرهاب. 

العالم-سوريا

وأشار بيان صدر في بروكسل إلى أن "المجلس الأوروبي قرر إضافة التنظيم، الذي مقره في سوريا، وشخصين، إلى قائمة الخاضعين لتدابير تقييدية اتخذت ضد تنظيم داعش والقاعدة والأشخاص والجماعات والكيانات المرتبطة بهم".

ولفت البيان إلى "أن "حراس الدين" يعمل باسم تنظيم "القاعدة" وتحت مظلته، وشارك في التخطيط لعمليات إرهابية خارجية"، وأضاف أن التنظيم ولتحقيق أهدافه، أقام "معسكرات عمليات في سوريا توفر تدريبا إرهابيا لأعضائها"، كما "انضم العديد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الأوروبيين إلى صفوفه منذ إنشائه".

وحسب البيان، فإن "تنظيم "حراس الدين"، والأفراد الخاضعين للعقوبات لعبوا أيضا من خلال الأنشطة الدعائية دورا رئيسيا في تعزيز أيديولوجية "القاعدة" العنيفة وفي التحريض على الأعمال الإرهابية لدعم التنظيم، وبالتالي، فإن "حراس الدين" وزعيميه يشكلون تهديدا خطيرا ومستمرا على الاتحاد الأوروبي وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي".

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الاتحاد الأوروبي يدرج تنظيم "حراس الدين" في قائمة الإرهاب