تركيا والإمارات توقعان مذكرتي تفاهم لتطوير الصناعات الدفاعية

العالم - الإمارات

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، مساء الاثنين، أن الاتفاقية وقعها عن الجانب التركي إسماعيل دمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية، ومن الجانب الإماراتي طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي.

وتتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الصناعي بين رابطة مصنّعي صناعة الدفاع والطيران الأتراك (SASAD)، ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية (EDDC)، فيما تخص الثانية التعاون في مجال الاختبار والاعتماد بين شركة "تي آر تيست" ومجلس "التوازن".

يشار إلى أن التوقيع حضره رئيس الصناعات الدفاعية التركية، وطارق الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس "توازن" الاقتصادي، وهو الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لكل من القوات المسلحة لدولة الإمارات وشرطة أبوظبي.

ويأتي توقيع الاتفاقية بهدف "تطوير التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية".

كما تم التوقيع مجدداً على "خطاب نوايا" بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية، والذي وقع خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات العربية المتحدة في فبراير الماضي.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى الإمارات ولقائه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره محمد البواردي.

وخلال الزيارة بحث أكار مع المسؤولين الإماراتيين قضايا ثنائية وإقليمية، والتعاون العسكري بين البلدين.

يشار إلى أن تركيا والإمارات وقعتا 13 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار، والدفاع، والنقل، والصحة، والزراعة، خلال زيارة رسمية للرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي في فبراير.