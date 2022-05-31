الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: بدء جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب الرئيس ونائبه

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المحتل زائل.. فلسطين حرة وستبقى حرة

جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب الرئيس ونائبه.. لحظة بلحظة

سعد الحريري سيعود قريبا الى لبنان

وسط استمرار مراقبة الشريط الحدودي مع تركيا.. أنباء عن تعزيز الجيش السوري لوجوده شمالي حلب

السيد صفي الدين: الولايات المتحدة تريد إبقاء لبنان عاجزًا ومحاصرًا

الاتحاد الأوروبي يدرج تنظيم "حراس الدين" في قائمة الإرهاب