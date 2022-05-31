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إقلاع طائرة من تل أبيب إلى الرياض

إقلاع طائرة من تل أبيب إلى الرياض
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن إقلاع طائرة من تل ابیب تجاه العاصمة السعودية الرياض.

العالم - السعودية

وقالت القناة 13 العبرية: "إنه تم اقلاع طائرة من "تل أبيب" تجاه مطار العاصمة السعودية بالرياض، ولم توضح القناة من تقل من المسؤولين "الإسرائيلين" .

هذا وأشارت قناة المسيرة إلى أنه من فترة لأخرى تُقلع العديد من الطائرات من "إسرائيل" باتجاه السعودية وبعضها تكون سرية وتقل مسؤولين أمنيين صهاينة. ويأتي ذلك في إطار التطبيع بين دول مجلس التعاون والكيان الصهيوني والذي بدأ علناً بعد توقيع إتفاقية "أبراهام" بين الامارات والبحرين وكيان العدو فيما التطبيع بين كيان العدو والسعودية لم يعلن عنه رسميا، حيث يتم الكشف بين الفينة والأخرى عن لقاءات تجمع مسؤولين كبار ورحلات مباشرة.

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