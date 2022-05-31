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إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي بالحديدة

إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي بالحديدة
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، من إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي - الإماراتي بمحافظة الحديدة، في خرج جديد للهدنة الإنسانية والعسكرية بالمحافظة.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري يمني أن المجاهدين أفشلوا محاولة تسلل لمنافقي العدوان شمال قريتي ماشعة والبيغل شمالي حيس حيث تم التصدي لهم ومنعهم من التقدم وإجبارهم على التراجع والفرار.

وكانت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة أعلنت في وقت سابق، رصد 41 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة أمس الاثنين.

وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق استحداث تحصينات قتاليه في الجبلية، وتحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة وغارتان لطيران تجسسي على حيس، و6 خروق بقصف مدفعي و29 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي بالحديدة

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