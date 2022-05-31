قرار إسرائيلي بتوسيع البؤر الاستيطانية المحيطة بقرية زنوتا

العالم - خاص بالعالم

ومن بين الكهوف الصخرية والأعمدة الرومانية الأثرية يبث هذا الرجل عبر شبكات التواصل الاجتماعي واقع وتفاصيل حياتهم اليومية موثقا تراث خربة زنوتا'التي تعد اخر نقطة مأهولة بالسكان جنوب الضفة.



ويقطن القرية البالغة مساحتها اثني عشر ألف دونم لم يتبق لأهلها سوى اربعة الاف منهم 450 فلسطينيا ينتمون لثلاثين عائلة يعيشون داخل كهوف قديمة أضيفت لها مداخل حجرية وصخرية.

وعلى الرغم من أن الاحتلال يحرمهم منذ عشرات السنين من البناء فوق أراضيهم المحاطة بالاستيطان من جميع الاتجاهات.

لكن عادل وجميع سكان زنوتا يحرصون على حماية ارضهم وزراعة حقولهم حتى لو اضطروا للبقاء في الكهوف وظلوا محرومين من توفير خطوط الماء والكهرباء وشبكات البنى التحتية.



ولم يكتف الإحتلال بمصادرة مساحات شاسعة من أراضي الفلسطيينيين المترامية في زنوتا وحرمان أهلها من أبسط مقومات العيش بل أحكم الخناق على مصدر رزقهم الوحيد مصدر قرارا بمنع رعي الماشية في محيط بؤره الاستيطانية التي عمل منذ سنوات على توسيعها هذا فضلا عن تهديدهم وتعرضهم لخطر الطرد والتهجير من أرضهم.

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