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هنغاريا: أوروبا على شفا أزمة اقتصادية بسبب العقوبات على روسيا

هنغاريا: أوروبا على شفا أزمة اقتصادية بسبب العقوبات على روسيا
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، أنّ أوروبا بالكامل أصبحت على حافة أزمة اقتصادية بسبب العقوبات.

العالم- أوروبا

وقال أوربان، في مقابلة مع قناة "إم-1"، إنّ لدى بلاده ما يكفي من المشاكل، فأسعار الطاقة "ارتفعت بشكل كبير، والتضخم مرتفع، وأوروبا كلها ترقص على شفا أزمة اقتصادية عالمية بسبب العقوبات".

واعتبر أوربان أنّه في مثل هذه الظروف، من غير المحتمل إدارة اقتصاد بلاده بشراء نفط "أغلى" من النفط الروسي، مضيفاً: "كان ذلك سيكون بمنزلة قنبلة نووية، لكن تمّ تجنّب ذلك".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري أنّ بلاده ليست ملتزمة بالحظر الجزئي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن أوربان قوله: "تمّ التوصل إلى الاتفاق، لكن هنغاريا متحررة منه".

واعتبر أوربان، يوم أمس، أنّ المفوضية الأوروبية مسؤولة عن صعوبة الأوضاع في مجال الطاقة، بسبب عدم إيجاد حلول قبل فرض عقوبات ضد قطاع الطاقة الروسي.

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