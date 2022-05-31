العالم - الجزائر

ونعى "حزب الحرية والعدالة" الذي أسسه محند أوسعيد بلعيد عام 2012، مؤسسه، الذي كان قبل تأسيسه للحزب قد ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2009، وسبق للفقيد أن شغل منصب وزير الاتصال في الحكومة الأولى لعبد المالك سلال بين سبتمبر/ أيلول 2012 إلى سبتمبر/ أيلول 2013.

وعَمِل بالأساس صحافياً، حيث شغل منصب مدير صحيفة الشعب الحكومية ووكالة الأنباء الجزائرية، وأدار المركز الإعلامي الجزائري في بيروت في السبعينيات، قبل أن ينتقل إلى الحقل الدبلوماسي.

وعمل دبلوماسياً في سفارة الجزائر بالسعودية، وممثلاً للجزائر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، ثم سفيراً لدى دولة البحرين حتى عام 1989.

وعيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد انتخابه رئيساً في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بلعيد محند أوسعيد وزيراً مستشاراً للاتصال ومتحدثاً رسمياً باسم رئاسة الجمهورية، لكنه غاب عن المشهد منذ بداية عام 2021.