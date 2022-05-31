أوليانوف عن المفاوضات النووية: إيران أبدت ليونة والكرة في الملعب الأميركي

العالم - إيران



واشار أوليانوف في تغريدة على تويتر إلى الليونة التي أبدتها إيران اثناء المفاوضات التي جرت في فيينا قائلا إن الكرة الآن هي في الملعب الأميركي وعلى واشنطن أن تبدي تعاونا للوصول إلى اتفاق.

وأضاف أوليانوف أن: مفاوضات فيينا قد توقفت منذ 10 مارس وحسب تقارير وسائل الإعلام فإن الإيرانيين أبدوا ليونة والآن ننتظر الجانب الأميركي.

وكان أوليانوف قد انتقد في تغريدة سابقة له التقرير الذي أصدره مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي قائلا إن التقرير يزيد من الصخب داخل الاجتماع المرتقب لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.