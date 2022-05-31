الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢
٠١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تدريبات جوية وبحرية للجيش المصري في البحر الاحمر

تدريبات جوية وبحرية للجيش المصري في البحر الاحمر
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذها عددا من التدريبات المشتركة بالمملكة العربية السعودية، تحت مسمى التدريب البحري (الموج الأحمر - 5) والتدريب الجوي (فيصل - 12).

العالم - السعودية

ووفقا لبيان الجيش المصري، انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 5)، والتي تجري بالمياه الإقليمية السعودية بالبحر الأحمر ويستمر لعدة أيام، وذلك بمشاركة القوات البحرية لكلا من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجيبوتي والسودان واليمن.

وتتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات لتحقيق التفاهم بين كافة العناصر والقوات المشاركة، كما يشمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب.

وفي سياق متصل، انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك (فيصل - 12) بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي، والذي تستمر فعالياته لعدة أيام بالسعودية.

روابط ذات صلة

"إسرائيل" وسرّ تسريب خفايا علاقتها بالسعودية

الاحتلال يكشف عن خطوات في تطبيع العلاقات مع السعودية

وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف عن محادثات سرية للتطبيع مع السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ادارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية تقرر خطة العمل السنوية

الجيش الوطني الليبي: العملية العسكرية جنوب البلاد حققت أهدافها

الامن العراقي يطيح بمفرزة "داعشية" متخصصة بنقل الإرهابيين في نينوى

بالصور.. اهالي القامشلي ينددون بالعدوان التركي على سوريا

حماس: نرفض التعهد للوسطاء بعدم التصعيد مقابل الانتهاكات الاسرائيلية

ليبيا: صالح يعقد اجتماعاً في سرت بمشاركة باشاغا لمناقشة الميزانية