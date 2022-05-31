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وزير الخارجية النيجيري الإثنين القادم في طهران

وزير الخارجية النيجيري الإثنين القادم في طهران
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

يقوم وزير خارجية نيجيريا بزيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس وفد سياسي واقتصادي الأسبوع المقبل.

العالم - إيران
وأفادت منظمة تنمية التجارة الإيرانية أن الوفد الاقتصادي والسياسي النيجيري برئاسة وزير خارجية هذا البلد، سيصل إلى طهران يوم الإثنين المقبل 6 يونيو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين.

وسيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على عدة مذكرات تفاهم حول التبادل التجاري بين وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين ووزير خارجية نيجيريا زبيرو دادا.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية النيجيري خلال هذه الزيارة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير المبادلات التجارية مع الدول الأفريقية، ومن المتوقع مضاعفة التبادل التجاري بين إيران ونيجيريا في فترة زمنية قصيرة.

وتعتبر نيجيريا أحد شركاء إيران التجاريين الأربعة في إفريقيا، وفي وقت سابق شدد المدير العام لمكتب الشؤون العربية والأفريقية بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية على ضرورة زيادة الجهود والتخطيط لتوسيع الصادرات إلى نيجيريا في مرحلة ما بعد كورونا.

وأعلن أن النصف الاول من العام الماضي 2021 سجلت الصادرات الإيرانية زيادة قدرها 8 ٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه.

ولفت إلى أن صادرات إيران إلى نيجيريا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 4 مليون دولار، وهو ما يُظهر زيادة قدرها ثمانية أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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