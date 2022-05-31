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مذكرة تفاهم إيرانية سورية لحماية البيئة ومكافحة العواصف الرملية

مذكرة تفاهم إيرانية سورية لحماية البيئة ومكافحة العواصف الرملية
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية مذكرة تفاهم مع منظمة البيئة الايرانية تخص مجال حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة ومكافحة ظاهرة العواصف الرملية والغبارية والحد منها.

العالم - إيران

ونصت المذكرة التي وقعت في مبنى وزارة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء في دمشق، على إجراء التدريبات والزيارات الميدانية للمواقع بهدف إدارة الموارد الطبيعية ومعالجة مشاكل التربة وتلوث الهواء ومكافحة العواصف الرملية والغبارية في البلدين وتنفيذ الإجراءات المطلوبة لتخفيف ورصد الاثار الناجمة عنها وتكاليف التدهور البيئي والإنذار المبكر.

وزير الإدارة المحلية والبيئة السورية "حسين مخلوف" أوضح أن المذكرة تسهم في تعزيز التعاون في مجال الندوات الدولية والمؤتمرات والاجتماعات وتبادل الخبرات لمكافحة التحديات البيئية الوطنية والدولية الناشئة والعواصف الرملية والغبارية.

وأشار مخلوف إلى أنه سيتم انشاء فريق عمل مشترك بموجب المذكرة يعقد اجتماعاته بالتناوب ويقوم بإعداد إطار الأنشطة بصيغة خطة عمل كل عامين مرة لبحث إمكانية إنشاء ودعم المؤسسات وتعزيز النظام الوطني للمعلومات البيئية وتنفيذ برامج علمية مشتركة وتطوير المشاريع البيئية.

من جانبه بين مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس منظمة حماية البيئة "علي سلاجقة" أن الدراسات البيئية التي تنفذ تشير إلى أن كل منطقة يوجد فيها العدو تواجه مشاكل بيئية أكبر ما جعل إيران تضع ضمن أولوياتها السعي لتعزيز التعاون الإقليمي وبناء التكامل باتجاه التعاون البيئي.

وكشف سلاجقة أن إيران ستستضيف اجتماعا في شهر حزيران المقبل لمناقشة القضايا البيئية وتبني رؤية إقليمية متكاملة لمكافحة الظواهر البيئية التي تؤثر سلباً على المجتمع والاقتصاد معرباً عن أمله أن تلقى تلك القضايا دعماً من قبل المنظمات الدولية المعنية بشؤون البيئة والقيام بواجباتها تجاه التغيرات المناخية والعواصف الرملية وتدهور التربة.

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