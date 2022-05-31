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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الموقف الاميركي أدى الى افشال التوصل الى سبيل حل كامل حول الاتفاق النووي مع ايران بمشاركة كافة الاطراف

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

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