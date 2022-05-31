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مراسل العالم: مقتل3 مجندين وإصابة 5 آخرين من القوات الموالية للإمارات بانفجار استهدف دورية لهم في مدينة عتق بمحافظة شبوه جنوبي اليمن

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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