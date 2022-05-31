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هل أصبح الكيان الاسرائيلي صاحب الكلمة الفصل في الأراضي الفلسطينية

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

غض حكام ابو ظبي الطرف عن القدس وذهبوا مسرعين نحو تطبيع تجاوز السياسي الى تطبيع ماسبقهم به احد من المهرولين، في ابو ظبي وزيري الاقتصاد في كيان الاحتلال والامارات وقعا اتفاقا للتجارة الحرة سيسمح للاحتلال بزيادة صادراته الى الامارات دون رسوم جمركية.

العالم - مراسلون

الاتفاق الذي استمرالتفاوض عليه لاكثر من ستة اشهر يعتبر الاول من نوعة بين دولة عربية وكيان الاحتلال، حتى الدول التياقامت علاقات كاملة مع الاحتلال الاسرائيلي رفضت عقد مثل هذه الاتفاقية لانها تشكل هدية ثمينةللاحتلال الاسرائيلي على حساب الدم الفلسطيني.

بالنسبة للاحتلال الاسرائيلي يعتبر هذه الاتفاقية بعيدا عما فيها من مصالح جمه له بمثابة ضوء اخضرمن الامارات وغيرها ليزيد من عدوانه بحق الفلسطينيين ومقدساتهم ويفرض على الارض ما يريد لا سيما في المسجد الاقصى المبارك.

وعليه سعى الاحتلال الاسرائيلي جاهدا في الساعات الماضية الى ابراز اهمية الاتفاقية الجديده ليس من ناحية اقتصادية فقط بل وايضا من الناحية السياسية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين دولة الإمارات والكيان الإسرائيلي

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