هل أصبح الكيان الاسرائيلي صاحب الكلمة الفصل في الأراضي الفلسطينية

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الاتفاق الذي استمرالتفاوض عليه لاكثر من ستة اشهر يعتبر الاول من نوعة بين دولة عربية وكيان الاحتلال، حتى الدول التياقامت علاقات كاملة مع الاحتلال الاسرائيلي رفضت عقد مثل هذه الاتفاقية لانها تشكل هدية ثمينةللاحتلال الاسرائيلي على حساب الدم الفلسطيني.

بالنسبة للاحتلال الاسرائيلي يعتبر هذه الاتفاقية بعيدا عما فيها من مصالح جمه له بمثابة ضوء اخضرمن الامارات وغيرها ليزيد من عدوانه بحق الفلسطينيين ومقدساتهم ويفرض على الارض ما يريد لا سيما في المسجد الاقصى المبارك.

وعليه سعى الاحتلال الاسرائيلي جاهدا في الساعات الماضية الى ابراز اهمية الاتفاقية الجديده ليس من ناحية اقتصادية فقط بل وايضا من الناحية السياسية.

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