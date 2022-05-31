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مراسل العالم: انفجار عبوة ناسفة بسيارة قيادي بالجبهة الشامية الموالية لتركيا في منطقة "المعبطلي" بريف مدينة عفرين شمال حلب في سورية

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

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