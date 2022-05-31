روسيا: حلفاء كييف لديهم خطط للاستيلاء على غربي أوكرانيا

العالم- روسيا

وأكّد باتروشيف، خلال اجتماع للأمن القومي في منطقة نهر الفولغا، أنّ "تصريحات الرئيس البولندي حول اختفاء الحدود البولندية الأوكرانية قريباً" هي دليل على صحّة كلامه.

وأشار المسؤول الروسي خلال كلامه إلى أنّ "ما يسمى بالشركاء الغربيين لنظام كييف لا يعارضون استغلال الوضع الراهن لتحقيق أطماعهم"، مؤكّداً أنّ "لديهم خططاً فيما يتعلق بالأراضي الأوكرانية".

وأوضح أنّ زيارة الرئيس البولندي أنجيه دودا لكييف "مثال واضح على ذلك، وكذلك تصريحاته بأنّ الحدود البولندية الأوكرانية ستختفي قريباً" مرجّحاً أن "تتخذ بولندا بالفعل إجراءات للاستيلاء على الأراضي الأوكرانية الغربية".

ويأتي كلام باتروشيف بعدما صرّح الرئيس الأسبق لأوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش، يوم الجمعة الفائت، بأنّ "السياسة الحالية لسلطات كييف تهدد بفقدان كيانها كدولة".

وأشار يانوكوفيتش إلى أنّ "التقارب الحالي مع بولندا يهدّد أوكرانيا بأنها قد تُضطر إلى الاندماج معها بالفعل، بحيث يوجد تهديد بعدم قدرتها الاقتصادية على الدفاع عن سيادتها".

كلام المسؤول الروسي، سبقه تقييم للاستخبارات الخارجية الروسية عن هذا الأمر في الـ 27 من نيسان/ أبريل 2022. فقد صرّح مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، بأنّ السلطات البولندية "تخطّط للسيطرة على أوكرانيا".