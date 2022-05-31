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ماذا تضمنت رسالة قائد الثورة الشفهية إلى البابا فرانسيس؟

ماذا تضمنت رسالة قائد الثورة الشفهية إلى البابا فرانسيس؟
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

نقل آية الله أعرافي، مدير الحوزات الدينية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسالة شفهية من قائد الثورة الإسلامية في إيران إلى البابا فرانسيس، زعيم المسيحيين الكاثوليك في الفاتيكان.

العالم - إيران

والتقى آية الله أعرافي مدير الحوزات الدينية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع زعيم المسيحيين الكاثوليك في الفاتيكان، وأبلغه رسالة شفهية من قائد الثورة الإسلامية في إيران.
وخلال اللقاء مع البابا فرانسيس، قال آية الله أعرافي: بعد أن اطلع قائد الثورة الإسلامية المعظم على زيارتي، حملني السلام إليكم، وأشاد بماضيكم وتواصلكم مع أميركا اللاتينية، واستحسن بعض مواقفكم في تلطيف العلاقات بين الإسلام والمسيحية والدفاع عن المظلومين، وأكد أننا نتوقع أن تواصلوا بذل الجهود في الدفاع عن مضطهدي العالم وخاصة الشعبين الفلسطيني واليمني، وأن تتخذوا مواقف صريحة وشفافة بهذا الشأن.
وأضاف أن قائد الثورة يتوقع اتخاذ إجراء في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مبينا أن حل القضية الفلسطينية يتمثل في تشكيل نظام يحكم فلسطين من خلال الاستفتاء العام والانتخابات النزيهة بين جميع السكان الأصليين بجميع أديانهم.
من جانبه قال البابا: أبلغ تحياتي إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران والمراجع الدينيين العظام في إيران؛ ونحن بدورنا نؤيد الموضوعات التي يؤكدها قائد الثورة الإسلامية.

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ماذا تضمنت رسالة قائد الثورة الشفهية إلى البابا فرانسيس؟