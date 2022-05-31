الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق: اللجنة المالية تصدر تقريرها الخاص بمشروع قانون الدعم الطارئ

العراق: اللجنة المالية تصدر تقريرها الخاص بمشروع قانون الدعم الطارئ
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

اصدرت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، تقريرا حول مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

العالم - العراق

روابط ذات صلة

الصحاف: العراق يؤسس لتعاون إقليمي لمواجهة التغير المناخي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق: اللجنة المالية تصدر تقريرها الخاص بمشروع قانون الدعم الطارئ

وزير الطاقة الهولندي يحذر من تداعيات توقف ضخ الوقود الأزرق الروسي إلى بلاده

وزير الداخلية الكويتي يشكر نظيره اللبناني لإحباط محاولة تهريب كبتاغون إلى الكويت

سوريا: الغباش يكشف لمسؤول بالصحة العالمية تحديات القطاع الصحي جراء الحصار

المحكمة الدنماركية العليا تلغي قرارا بدفع تعويضات لعراقيين تعرضوا للتعذيب

إيطاليا: العقوبات على روسيا ستستمر لفترة طويلة