الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ ماهر حمود: وضوح فكرة اميركا الشيطان الاكبر لدى الامام الخميني جعله مميزا عن غيره

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق: اللجنة المالية تصدر تقريرها الخاص بمشروع قانون الدعم الطارئ

وزير الطاقة الهولندي يحذر من تداعيات توقف ضخ الوقود الأزرق الروسي إلى بلاده

وزير الداخلية الكويتي يشكر نظيره اللبناني لإحباط محاولة تهريب كبتاغون إلى الكويت

سوريا: الغباش يكشف لمسؤول بالصحة العالمية تحديات القطاع الصحي جراء الحصار

المحكمة الدنماركية العليا تلغي قرارا بدفع تعويضات لعراقيين تعرضوا للتعذيب

إيطاليا: العقوبات على روسيا ستستمر لفترة طويلة