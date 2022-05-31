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الشيخ ماهر حمود: الامام الخميني كان لديه الهام من الله تعالى في ثورته الاسلامية

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

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