وزير الطاقة الهولندي يحذر من تداعيات توقف ضخ الوقود الأزرق الروسي إلى بلاده

العالم- أوروبا

ووفقا لما نقلته بوابة معلومات NL Times اليوم عن الوزير فإن قرار شركة "غازتيرا" الهولندية قد يؤدي إلى تعقيد في سوق الغاز الدولية، مما قد يتسبب في مواجهة شركات تخزين الغاز لمشاكل في الوفاء بالتزاماتها.

وأعرب الوزير عن أمله في أن "يتم ملء مرافق التخزين في الوقت المناسب وبكميات كافية"، وأشار إلى أنه من المخطط تحقيق ذلك من خلال توريد الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى.

وأمس أعلنت شركة "غازبروم" أنها ستعلق توريد الغاز لشركة الغاز الهولندية "غازتيرا" لتخلفها عن سداد ثمن الغاز الذي تم توريده في أبريل ورفضها الدفع بالروبل.

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، طال التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 31 مارس الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول "غير الصديقة لروسيا".

وبموجب المرسوم الرئاسي يتوجب على الشركات الأوروبية فتح حسابين في بنك "غازبروم بنك" الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.

وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو فيما سيقوم "غازبروم بنك" بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة "غازبروم". ويعني ذلك أن الشركات الأوروبية عمليا ستسدد ثمن الغاز الروسي باليورو لكن إلى حساب جديد.