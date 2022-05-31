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بالفيديو.. مجموعة "المحاضرون" تقتحم البرلمان العراقي ما السبب؟

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

دخلت مجموعة من المحتجين مبنى مجلس النواب العراقي بعد صدامات مع القوات الأمنية.

العالم - العراق

واوضح موقع "ار تي" أن مجموعة من المحتجين المعروفين باسم (المحاضرين المجايين) دخلوا مجلس النواب فيما وقعت صدامات بين مجموعة أخرى من المحتجين مع القوات الأمنية في المنطقة الخضراء الحكومية.

وظهرت مجموعة من المحاضرين داخل باحة مجلس النواب العراقي وهي تطالب بضرورة أن يقف أعضاء المجلس معها، اعلنوا رفضهم للخروج من مجلس النواب لحين تحقيق مطالبهم.

والمحاضرون المجانيون هم مجموعة من الحاصلين على شهادات البكالوريوس والماجستير، عملوا بشكل مجاني في بعض المدارس خلال السنوات الماضية، لكنهم يطالبون الآن بالحصول على وظائف ثابتة في وزارة التربية العراقية.

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بالفيديو.. مجموعة "المحاضرون" تقتحم البرلمان العراقي ما السبب؟